A Psicoterapia é uma grande aliada no tratamento da Ansiedade

Em tempos de uma correria frenético da vida moderna, a ansiedade vem aparecendo com muita regularidade na vida das pessoas. Estresse contínuo, incertezas sobre o amanhã e atividades excessivas são alguns dos itens que colaboram para o aumento desse adoecimento mental. Porém existe esperança no meio deste caos: a psicoterapia.

A ansiedade pode se manifestar de diversas formas; transtorno de ansiedade generalizada, mutismo seletivo, transtorno do pânico, fobias específicas, fobia social, agorafobia entre outros. De acordo com pesquisas científicas, a psicoterapia é um pilar fundamental no tratamento desses quadros clínicos. Na psicoterapia há um espaço seguro para serem manifestas as causas subjacentes da ansiedade e construir estratégias para lidar com ela.

Os benefícios da psicoterapia vão além do conforto da cessão dos sintomas. Ela beneficia os pacientes pois podem entenderem melhor seus pensamentos e emoções, construindo uma maior consciência sobre seus padrões mentais. Durante as sessões, as pessoas desenvolvem maneiras de descobrir gatilhos de ansiedade e a desenvolver competências de enfrentamento.

Um importante traço da psicoterapia é sua abordagem abrangente; psicanálise, cognitiva comportamental, existencialista, gestalt, fenomenológica, positiva entre outras. Ela não somente foca nos sintomas, mas também pondera a vivência emocional, social e até espiritual do paciente. Isso permite uma visão global do ser e abre portas para estratégias de intervenção mais eficientes.

A psicoterapia de base psicanalítica é o procedimento curativo da dor psíquica e autoconhecimento através da investigação dos processos inconscientes, pois é de lá que vem os conflitos que adoecem o sujeito. A psicoterapia se dá numa relação de confiança e empatia que permite o processo de elaboração e ressignificação dos conflitos.

Em tempos onde a ansiedade é cada vez mais comum, a psicoterapia floresce como uma intervenção essencial. Se você ou alguém que você conhece está lidando com ansiedade, considere buscar a ajuda de um profissional qualificado. A psicoterapia não apenas ameniza os sintomas, mas também fortalece os indivíduos a viverem vidas mais equilibradas e significativas.