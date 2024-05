FLÓRIDA: Torneios de Truco e Bocha acontecem neste domingo no Centro de Lazer

Ainda fazendo parte da programação alusiva ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promovem neste domingo, os tradicionais torneios de Truco e Bocha no Centro de Lazer.

As competições estão previstas para iniciarem as 9h e devem prosseguir durante todo o domingo. As inscrições podem ser feitas momentos antes do início das competições.

Haverá completo serviço de bar no local e premiação para as melhores duplas.