LUCÉLIA: Teste da nova fonte na praça José Firpo gera grande expectativa para a entrega da obra

Encontra-se em fase final as obras de reforma e revitalização da praça José Firpo de Lucélia.

Esta semana foi realizado os testes na nova fonte interativa e gerou grande expectativa para a entrega da obra. Através de vídeos nas redes sociais deu para perceber que a nova fonte será um novo cartão de visita da Capital da Amizade, com jatos de água e mudança de cores.

De acordo com informações, a intenção da Prefeitura de Lucélia é entregar a obra que está praticamente finalizada nas próximas semanas.

A obra é fruto de convênio assinado na administração anterior e que foi renovado na atual gestão, entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania que garantiu uma verba no valor de R$ 917.912,50 pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), com contrapartida do município.

O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania visa gerir os recursos destinados à reparação dos danos ao meio ambiente, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no território do Estado de São Paulo.

A obra na praça José Firpo foi iniciada na administração anterior, porém a empresa contratada abandonou a obra. Desta forma, a atual administração municipal renovou o convênio e contratou através de licitação outra empresa para finalizar os serviços, sendo acertada a empresa Torre Forte Araçatuba Construtora Ltda.

E depois de vários anos, as obras na praça José Firpo estão em fase final de execução, onde foi realizado novo pavimento, instalação de bancos, iluminação, plantio de grama, entre outros itens.

Esta semana foi realizado o teste na nova fonte interativa e será implantado um bicicletário e lixeiras para finalizar a obra e ser entregue para a população luceliense. “Em breve teremos a entrega deste lindo espaço para nossa população”, informou a prefeita Tati Guilhermino através das redes sociais.