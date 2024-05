IRAPURU: Enviado mais de 8 toneladas de donativos ao Rio Grande do Sul

A ação desenvolvida pelo Grupo de Amigos de Irapuru no último fim de semana, resultou na arrecadação de mais de oito toneladas de donativos destinados para as famílias afetadas com a tragédia que assola parte do Rio Grande do Sul.

O trabalho contou com o empenho dos integrantes do Grupo de Amigos e voluntários, que mais uma vez, mostraram a garra e força de vontade da comunidade irapuruense, ao se empenharem prol a justa causa, tanto na doação, quanto na arrecadação, triagem e preparo da carga.

Um caminhão foi carregado durante toda a noite e madrugada com água, alimentos, produtos de higiene e limpeza, agasalhos e outros itens essenciais, trabalho este finalizado por volta das 3h de segunda-feira (13), quando então o veículo seguiu rumo a São Paulo, onde a carga foi passada para outro veículo e posteriormente levada ao Rio Grande do Sul, chegando naquele estado na quarta-feira (15).

Carlos Francisco “Lyrio”, um dos integrantes do Grupo de Amigos, destacou o empenho e a solidariedade da população irapuruense, que colaborou diretamente para que o sucesso fosse alcançado, agradecendo todos os envolvidos.