LUCÉLIA: VIA MASO seu estilo e elegância estão aqui

Quer mudar seu estilo ou atualizar o guarda-roupa com o melhor em confecções masculinas? Então achou o lugar certo, a Via Maso de Lucélia.

A Via Maso é especializada em ternos, camisas, gravatas, cintos, suspensórios e outros itens voltados para aqueles que utilizam o traje social.

Também são encontrados os itens da moda esporte, como shorts, moletinhos, camisetas básicas e com estampa, bermudas, polos e outros. Estão à frente do trabalho os sócios Jessé Farias e Francisco Maso.

Atuante na área há mais de 18 anos e que tem seu sobrenome como assinatura, Francisco Maso é especialista em moda masculina e também presta consultoria aos clientes.

A empresa trabalha com serviço de alfaiataria em suas peças, onde um profissional alfaiate, além de garantir o melhor ajuste, também concede descontos especiais aos clientes indicados da loja. Todas as marcações são realizadas no momento da compra e o cliente retira a roupa pronta em um ou dois dias.

O horário de funcionamento da Via Maso é de segunda a sexta das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 13h. Em datas comemorativas, a loja fica aberta em horário especial.

Em Lucélia, na avenida Internacional, 1.920, telefone (18) 92000-8082; na avenida Rio Branco, 611 em Adamantina, telefone (18) 99819-5842 e em Dracena, na avenida Presidente Vargas, 789 – centro, telefone (18) 99819-5851.