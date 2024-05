DRACENA: Circuito Empreenda Tur – Inovação e Desenvolvimento Turístico, acontece amanhã

Amanhã, 24, Dracena receberá pela primeira vez o Circuito Empreenda Tur – Inovação e Desenvolvimento Turístico. O evento contará com praça de alimentação e shows, que serão abertos para toda a população a partir das 19h.

A programação ocorrerá nesta sexta-feira, 24, na sede da ADEC (clube da colônia japonesa). Durante o dia, os inscritos participarão de palestras e oficinas voltadas para empreendedores do turismo.

A partir das 19h, o evento contará com quatro grandes shows, abertos para toda a população. Confira a programação musical:

19h00 – Dany Myler

20h00 – Rick Barão

21h30 – Loubet

23h30 – Lucas Beat

O Empreenda Tur é uma realização da Prefeitura e a Federação dos Empreendedores do Brasil (FENAE Brasil). A entrada será 1kg de alimento não perecível.

PROGRAMAÇÃO – ROTEIRO EMPREENDA TUR

9h – RECEPÇÃO PÚBLICO NO EMPREENDA TUR

>>Protocolo de credenciamento de autoridades na entrada e equipe para inscrições de atividades no local

10h – ABERTURA DA EXPO EMPREENDA TUR E PROGRAMAÇÃO DE OFICINAS

>>10h – 12h– Visita aos stands do Empreenda Tur <<

>>10h – 12h– Violeiros SENAR, Oficina de Artesanato em Macrame <<

>>10h – 12h– Palestras Oficinas dentro dos Estandes<<

12h00 13h30 – PAUSA ALMOÇO

14h00 – INÍCIO DO ATO SOLENE – EMPREENDA TUR

>> Composição da mesa a saber:

(OBS. 1ª composição de mesa, 2º Hino Nacional, 3º Hino Municipal, 3º Apresentação Coral do CCI, 4º Fala de boas vindas)

– Prefeito de Dracena – André Lemos; FALA DE BOAS VINDAS

– Diretor executivo da FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – ITESP, Lucas Bressanin; FALA DE BOAS VINDAS

– Presidente do Fórum Dos Trabalhadores Do Brasil – FOTRAB e Secretário executivo do Empreenda Tur – Sebastião Téo; FALA DE BOAS VINDAS

– Secretário de Cultura e Turismo – Douglas Carvalho;

– Representante da FENAE BRASIL – Brunna Francinete;

– Representante da FAESP – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e SENAR SP – Daniel Pagnozzi; FALA DE BOAS VINDAS;

– Representante das Semeadoras do Agro – Dra Maria Lúcia; FALA DE BOAS VINDAS.

– Representante do Sebrae – José Carlos;

– – Representante da Câmara Municipal de Dracena;

– Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo – Roberto de Lucena; FALA DE BOAS VINDAS e palestra

(Hino Nacional VIOLEIROS DO SENAR)

Após a mesa composta apresentação do Coral do CCI.

>> A PARTIR DAS 15h – RODADA DE PALESTRAS

15h00 – Empreendedorismo no Turismo – Secretário Roberto de Lucena;

15h30 – Tema: Turismo Rural – ITESP – Lucas Bressanin;

16h – Acelerando o desenvolvimento do turismo – Diretor do Programa CREDITUR/SETUR – Gregory Andrade;

16h30 – Tema: Empreendedorismo em Turismo – SEBRAE – José Carlos;

17h00 – Tema: Empreendedorismo Feminino no Campo e na Cidade– SENAR. Dra Maria Lúcia;

17h30 – FALA DE ENCERRAMENTO DO EMPREENDA TUR

Prefeito – André Lemos;

Secretário Executivo do Empreenda Tur Sebastião Téo.

>> A PARTIR DAS 19h00, PROGRAMAÇÃO MUSICAL

NO PALCO SHOW EMPREENDA TUR:

Shows