FLÓRIDA: Felipe Yugo disputará Campeonato Mundial de Beisebol no Japão

O atleta Felipe Yugo Rafael Arakawa, de 12 anos, filho dos floridenses Nilson Syogo Arakawa e Janice Aparecida Rafael Arakawa disputará no mês de julho o Campeonato Mundial de Beisebol.

Felipe é jogador de Beisebol da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL) e foi convocado novamente pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) para integrar a Seleção Brasileira Sub-12 de Beisebol, treinado pelo técnico José Takashi Horiguchi, a representar o Brasil no 42º Boys Nankyu Baseball World Championship, Campeo-nato Mundial que será realizado no período de 26 a 29 de julho de 2024, em Edogawa, região de Tóquio, no Japão.

O atleta que atualmente é treinado pelos técnicos Luiz Nakanishi e pelo floridense Sidney Toshio Katayama, esteve em uma seletiva no qual participaram 86 atletas de todo o Brasil e acabou sendo um dos 16 convocados para representar mundialmente o Brasil no Japão.

Vale ressaltar que Felipe já foi convocado para representar o Brasil na cidade de Culiacan no México no Campeonato Panamericano Sub-10.

Felipe Yugo Rafael Arakawa é neto dos floridenses José Arlindo Rafael (Zezão) e Suzete Rafael e também de Jorge Arakawa e Aparecida Emico Ocamoto Arakawa.