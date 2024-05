OSVALDO CRUZ: Sesc Artes acontece dia 25 de maio e tem atrações definidas

Estão definidas as atrações do Sesc Artes 2024 para Osvaldo Cruz, que acontece no próximo dia 25 (sábado), desta vez em novo local em Osvaldo Cruz. Este ano o evento ocorrerá no Parque do Povo Honório Pigozzi, no Jardim Alvorada.

No começo deste mês saiu a programação artística da edição 2024 para Osvaldo Cruz:

– Artes visuais com gráfica aberta e impressos caseiros por Eliete Violla;

– Imagens em movimento – brinquedos ópticos – com Cine 16 (de São Paulo);

– Teatro: “O País que Perdeu as Cores” – com a Companhia Barco (de São Paulo);

– Música com a Orquestra Frevo Capibaribe (de Pernambuco);

– Contação de histórias – “Plantando a Poesia”;

– Música: Discotecagem com a DJ Vivian Marques (de São Paulo).

Lembrando: será no próximo dia 25 de maio, a partir das 17 horas, no Parque do Povo “Honório Pigozzi” em Osvaldo Cruz, com entrada franca.

A realização é do Sesc São Paulo em parceria com a Prefeitura de Osvaldo Cruz, Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e Sindicado do Comércio Varejista.