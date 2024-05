FLÓRIDA: PEI Pércio e EMEF Octaviano realizam o 1º Festival da Matemática

Em comemoração ao dia da matemática, a escola Pércio em parceria com a escola municipal EMEF “Octaviano José Corrêa”, promoveu o1º Festival Da Matemática.

O evento foi organizado pelos professores Geovana Carrasco e Vitor Benitez, contando com a corresponsabilidade dos professores da área de Ciências da Natureza.

O 1º Festival da Matemática teve como objetivo estimular o conhecimento matemático ao público participante, incentivando o protagonismo juvenil e sênior, a autonomia, além de promover a troca de experiência e a valorização do estudo da matemática, aliado com as demais disciplinas.

Aberto a comunidade e contando com a participação da Mestra Lilian Fortuna, que ministrou uma palestra com o tema: História da matemática e a matemática implícita nos detalhes do cotidiano, também teve apresentações de trabalhos e maquetes com abordagens matemáticas, teatros, jogral e poemas.

O público presente teve a oportunidade de conhecer a matemática de uma forma mais simples, lúdica e contextualizada com o cotidiano.