FLÓRIDA: MERCADINHO RESENDE tem açougue com entrega grátis

Sempre inovando, o Mercadinho Resende de Flórida Paulista apresenta mais uma novidade aos seus clientes.

Agora, você tem a comodidade de pedir os produtos do açougue e receber em casa, sem taxa de entrega e com a rapidez da equipe de delivery.

Todos os dias, as carnes de desossa, frescas e de qualidade, estão à sua disposição no setor que se tornou o preferido dos clientes, com vários tipos de cortes.

A equipe de profissionais do Mercadinho Resende, sob a gestão do casal Oswaldo e Cleusa Resende, garante o melhor atendimento para você e sua família.

Na avenida XV de Novembro, 1.090 – próximo da “Quarenta”. Telefone (18) 99642-2041.