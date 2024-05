Médico floridense é o primeiro brasileiro a vencer prêmio internacional

Francisco Tustumi, cirurgião gastrointestinal formado pela USP, Mestre, Doutor e Pós-Doutor pela mesma instituição, além de preceptor do Hospital Israelita Albert Einstein e cirurgião do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), conquistou um prestigiado prêmio internacional em Washington DC, tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar tal reconhecimento.

O cirurgião foi agraciado com o prêmio internacional “Andrew Warshaw Master Educator”.

O QUE É O PRÊMIO “ANDREW WARSHAW MASTER EDUCATOR”



O SSAT (Society for Surgery of the Alimentary Tract) estabeleceu o Warshaw Master Educator Award em 2011 para reconhecer um educador cirúrgico e mentor de excelência na área acadêmica e científica.

Este prêmio de destaque internacional é entregue anualmente a um membro da SSAT pelo seu desempenho excepcional como mentor, professor e educador.

A seleção é realizada por um comitê especial da SSAT e Francisco Tustumi recebeu o prêmio na Reunião Anual da SSAT durante a Semana da Doença Digestiva, o principal congresso mundial na área digestiva.