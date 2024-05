Pompeia vibra com a abertura da 33ª Festa do Peão

A 33ª Festa do Peão de Pompeia começou com grande estilo no Recinto Mário Zapparolli. A primeira noite do evento foi marcada por um recinto lotado, grandes montarias em touro e a tão esperada apresentação do cantor Luan Santana.

O circuito Rancho Primavera, conhecido como um dos melhores do Brasil, proporcionou um espetáculo de montarias em touro, aumentando a expectativa do público para o show principal da noite.

O anúncio do show de Luan Santana pelo locutor Thiago Fernandes levou o público ao delírio. A arena ficou pequena para a quantidade de fãs que vieram prestigiar o cantor, tornando a noite histórica.

A Prefeitura de Pompeia, através da Prefeita Tina, adquiriu cerca de 4 mil ingressos do parque de diversões, que foram distribuídos aos 2 mil alunos dos CEMEIs e EMEFs de Pompeia. Além disso, a Prefeitura disponibilizou ônibus gratuito para o pessoal de Paulópolis e Novos Cravinhos, com saídas às 19h30.

E a festa continua! Hoje, a dupla Matogrosso e Mathias promete agitar a noite e manter o alto astral da Festa do Peão de Pompeia. Não perca!