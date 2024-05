Luceliense Talis desponta no União Barbarense

O luceliense Talis Kaic, 15 anos, filho do empresário esportista Osvaldir “Mói” Santos e Tatiani Godoi, da NM Instalações Elétricas de Lucélia, vem despontando com seu bom futebol em sua nova equipe.

Talis, que está a dois meses no time do União Barbarense E.C., de Santa Bárbara do Oeste e vem mostrando um bom futebol em campo no Campeonato Paulista, na categoria Sub-17.

O luceliense que joga na posição de lateral esquerdo, desde que chegou ao União Barbarense, mostrou eficiência e qualidade na avaliação e nos treinos, agradando a comissão técnica, com o seu bom futebol, toque de bola e boa marcação. O jogador vem sendo titular da equipe.

LUIS ALBERTO

O talento Talis, foi descoberto pelo observador Luis Alberto, que acompanhou os jogos do luceliense, nas competições de futsal e futebol de campo.

APOIO

Talis vem recebendo total apoio dos seus pais, que mesma com a distância, estão feliz com o filho em sem novo time.