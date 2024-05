FLÓRIDA: 4º Campeonato de Futebol Médio Livre começa neste domingo

O 4º Campeonato de Futebol Médio (Categoria Livre) de Flórida Paulista tem início neste domingo (26). A competição promete disputadas acirradas entre as oito equipes participantes.

O jogo de abertura será entre os Amigos do Santin e Escritório Cruzeiro do Sul/Posto do Borges. Em seguida se enfrentam, Império do Corte/Chicão Frutas e Indaiá F.C. Fecham a primeira roda, Galáticos e Eletro Lis.

De acordo com o regulamento, todas as equipes se enfrentam na primeira fase, as 2 primeiras colocadas garantem vaga para as semifinais. Outras 4 melhores equipes disputam as quartas de finais.

As partidas serão realizadas no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki. A abertura da competição está prevista para começar as 8h. Haverá completo serviço de bar no local.

4º Campeonato de Futebol Médio é uma realização da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer e apoio da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.