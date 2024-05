PARAPUÃ: Teruel confirma pré-candidatura a prefeito

A reportagem do jornal e site Folha Regional, esteve na semana passada conversando com o presidente do PT de Parapuã, Sidnei Teruel.

Na oportunidade, Teruel confirmou que é pré-candidato a prefeito para a eleição deste ano em Parapuã. Onde inclusive confirmou que deverá compor com o MDB que deve indicar o candidato a vice-prefeito. Os dois partidos, PT e MDB, terão chapa completa de candidatos a vereadores.

Teruel afirma que chegou a hora de o PT em Parapuã deixar de ser coadjuvante e passar a ser protagonista, destacando que trouxe diversos recursos para o município através da amizade que tem com os ministros do Governo Lula. “São parceiros de longa data e essa proximidade, faz com que tenho facilidade de manter contato em busca de recursos”, afirmou.

Além de presidente do PT de Parapuã, Teruel é há vários anos coordenador regional da macro do PT na região da Alta Paulista, incluindo 30 municípios de Herculândia à Panorama.

NASCIDO EM PARAPUÃ

Teruel nasceu em Parapuã, sendo criado na zona rural. Começou os estudos na escola rural do bairro Córrego Rico. Aos 7 anos, os pais mudaram para São Paulo onde teve o primeiro emprego de office boy.

É casado há 44 anos com Aparecida Teruel e tem dois filhos Diego e Luan. Sempre ligado a política, foi vereador por dois mandatos, onde conquistou diversos recursos para Parapuã em vários setores.

“Estou preparado para ser prefeito de Parapuã e acredito que posso contribuir para que a cidade possa desenvolver e proporcionar melhores condições de vida para a comunidade”, finalizou Teruel.