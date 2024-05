LUCÉLIA: Realizada audiência pública da Lei Audir Blanc

Foi realizada no dia 17, na Secretaria de Educação de Lucélia, uma audiência pública referente a Lei Audir Blanc.

Na oportunidade explicaram aos artistas e coletivos de arte da cidade, as regras para apresentação de projetos e propostas para que artistas da cidade possam ser beneficiados com recursos da lei.

Em 2024, a cidade de Lucélia receberá R$ 166.751,52 e os artistas deverão executar seus projetos até a dia de 31 de dezembro, com prestação de contas.

Um formulário deve ser preenchido com data limite de 24 de maio e as informações darão sequência com o PNAB de Lucélia.

A Lei Audir Blanc foi uma resposta da sociedade brasileira ao impacto da pandemia de COVID-19 no setor cultural. Sancionada em junho de 2020 (Lei nº 14.017), ela determinou repasse de R$ 3 bilhões a estados, municípios e Distrito Federal, destinados a três eixos de atuação.