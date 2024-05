FLÓRIDA: Vereador Ricardo Motorista fala sobre o acidente com van da Saúde

Em sua fala na tribuna da Câmara Municipal de Flórida Paulista, na sessão ordinária ocorrida na noite de ontem (28), o vereador José Ricardo David de Oliveira, o “Ricardo Motorista”, falou sobre o acidente com a van da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme o relato de Ricardo Motorista, na manhã de segunda-feira, ele seguia pela SP-294, próximo a Marília, na condução do veículo com quatro pacientes, após ter deixado outras 11 pessoas em Tupã.

Em dado momento, no trecho em obras, “os cones começaram a fechar e para não tombar ou capotar a van, o veículo foi parar em meio outros dois, sendo um Fiesta que seguia em sua frente e que freou bruscamente e um Corolla que passava ao lado, na pista da esquerda”, disse Ricardo Motorista.

A van foi parar sobre a defensa metálica às margens da pista e chegou a balançar, mas felizmente, não tombou, evitando a gravidade ainda maior aos ocupantes que já haviam sofrido o susto.



O condutor e duas pessoas do Corolla e o motorista do Fiesta também saíram ilesos do acidente, sendo registrados apenas danos materiais.



“Ninguém quer sofrer um acidente, ninguém quer passar. Não foi a primeira vez que tenho um livramento. Agradeço a Deus e aos pacientes que ali estavam, minha gratidão também aos amigos e a população pelas mensagens recebidas e a preocupação pelo ocorrido”, agradeceu o vereador Ricardo Motorista.

A apuração das causas do acidente segue a cargo da Polícia Civil.