Novos pagamentos nos processos de falência dos Grupos Bertolo e GAM somam mais de R$ 15 milhões

A administradora judicial das massas falidas do Grupo Bertolo e Grupo Gam apresentou proposta de rateio suplementar nas duas falências. Na falência do Grupo Bertolo o rateio prevê o pagamento imediato de cerca de R$ 14 milhões que serão distribuídos para cerca de 1.800 credores. Na Gam, foram mais de R$ 1 milhão destinados aos credores por restituição. Os rateios foram homologados pelos juízes da Comarca de Flórida Paulista possibilitando que os pagamentos aconteçam nos próximos dias.

Os valores destinados a cada um dos credores, individualizados, foram apresentados no processo falimentar, onde a administradora judicial informou que seria possível pagar, nesta oportunidade, outros credores extraconcursais ainda não pagos e 13,2506% dos saldos dos créditos trabalhistas do Grupo Bertolo. Considerando os pagamentos realizados nos dois rateios anteriores, mais de 50% dos saldos dos créditos trabalhistas listados na falência do Grupo Bertolo foram pagos. A situação da falência da Gam é mais difícil, já que arrecadou pouco mais de R$ 18 milhões que já foram destinados aos pagamentos dos credores e não tem outros bens a serem vendidos.



Os credores devem atentar-se que a primeira planilha de pagamentos desse rateio suplementar já consta dos autos do processo e em breve será enviada ao Banco do Brasil para processamento dos pagamentos, sendo necessária a conferência de seus dados pessoais e bancários na primeira planilha de pagamentos do rateio suplementar, disponível no endereço eletrônico da Administradora Judicial, https://expertisemais.com.br/falencias/grupo-bertolo/.

Quaisquer divergências nesses dados bancários devem ser imediatamente informadas no e-mail da massa falida, [email protected], em no máximo 5 dias, pois a planilha será remetida ao Banco do Brasil nos próximos dias e se os dados não estiverem corretos, os pagamentos não serão realizados ou realizados de forma errada. É importante que o credor fique atento.





Quem não informou ainda os dados bancários, deve também enviar e-mail para a massa falida, com a informação dos dados bancários, acompanhados de documentos comprobatórios (RG e CPF do credor e dados da conta bancária pessoal do credor; se os dados forem de procuradores, além dos documentos pessoais do credor e do procurador, deve ser apresentada procuração com poderes específicos para receber e dar quitação).

Outra boa notícia é que estão sendo realizados leilões de imóveis da massa falida do Grupo Bertolo, e que, portanto, há firme expectativa de que, com a venda destes bens, ocorram novos rateios em breve.