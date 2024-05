Cabeleireiro condenado a 14 anos de prisão por estupro é preso em Flórida Paulista

Um cabeleireiro foi preso na tarde desta quarta-feira (29), em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar de Flórida Paulista.

De acordo com informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional, junto as autoridades, cientes do mandado de prisão pelo crime de estupro, com condenação para cumprir 14 anos de cadeia, os policiais se dirigiram até o estabelecimento em que o cabeleireiro atuava, deram voz de prisão e o conduziram para a Delegacia de Polícia.

Ainda conforme consta nos registros da Polícia Civil, o cabeleireiro foi acusado pela ex-companheira de forçá-la a praticar relações sexuais, fato este, que gerou um inquérito policial e posteriormente processo judicial que resultou em sua condenação.

Após os trabalhos policiais, ele passou por exames de corpo de delito na Santa Casa de Flórida Paulista e foi levado para a Cadeia Pública de Adamantina.