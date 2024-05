SALMOURÃO: Anunciada mais uma edição do Junina FestShow

A Prefeitura Municipal de Salmourão anunciou a realização de mais uma edição da Junina FestShow.

O evento acontecerá em três dias, de 13 a 15 de junho, e vai contar com a realização de shows musicais, comidas típicas e muita diversão para todas as famílias de Salmourão e visitantes das cidades vizinhas.

De acordo com a programação anunciada, a festa começa na quinta-feira e se encerra no sábado com a seguinte grade de shows: dia 13, show com a dupla Lucas & Kaique, no dia 14 a festa fica por conta de Marcos Paulo & Marcelo e encerrando, no dia 15 de junho, show com a dupla Munhoz & Mariano.

O evento que será realizado na praça pública, já se tornou tradicional em Salmourão e visa a movimentação da economia local, entrando no clima de festa junina e ainda proporcionando à população da cidade um evento cultural e de qualidade.