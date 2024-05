FLORA RICA: Grande Final do 9º Campeonato de Futebol Médio Intermunicipal

No último domingo, dia 25 de maio, a Secretaria de Esporte e Lazer realizou a grande final do 9º Campeonato de Futebol Médio Intermunicipal de Flora Rica. O evento contou com emocionantes partidas e muita disputa em campo.

Na disputa pelo 3º lugar, a equipe Amigos venceu o Atlético Pacaembuense por 4 a 2, garantindo sua posição no pódio.

A grande final foi entre as equipes Redbull e Desistimos. A partida terminou empatada em 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis. Nos momentos finais, a equipe do Redbull se consagrou campeã ao vencer por 3 a 2 nas penalidades.

Infelizmente, a final também foi marcada por cenas lamentáveis de brigas entre os jogadores do Redbull e Desistimos. O Secretário de Esporte, Roberto Nardi, repudiou todo tipo de violência e falta de respeito, tanto dentro quanto fora de campo.

As premiações do campeonato foram:

1º Lugar: Redbull – R$1.000,00 + Troféu

2º Lugar: Desistimos – R$500,00 + Troféu

3º Lugar: Amigos – R$300,00 + Troféu

Artilheiro: Thiago (Redbull) – R$100,00 + Troféu

Goleiro Menos Vazado: Bruno (Redbull) – R$100,00 + Troféu

Craque do Campeonato: Rafael Menezes (Desistimos) – R$100,00 + Troféu

O Secretário de Esporte e Lazer agradece ao apoio da Diretora de Esporte Carolaine, ao Professor Muryel, a Polícia Militar, a equipe da Saúde e o prefeito Fábio em mais um evento esportivo e agradece a participação de todas as equipes e reafirma seu compromisso com a promoção de eventos esportivos que incentivem a prática saudável.