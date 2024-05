LUCÉLIA: C.A. Morro é o campeão da Copa Bussi

Em uma partida disputada e acirrada debaixo de um gramado molhado, as equipes do NM Instalações Elétricas F.C./ Lucélia do técnico Osvaldir Mói e C.A. Morro / Restaurante Panela Caipira/Marcin Funilaria do técnico Bruno Queiroz, fizeram a grande final da 2ª Copa Bussi de Futebol Médio de Lucélia, no domingo (26) no Campo do Clube da Afucal.

Após empate no tempo normal em 1 a 1, com os gols saindo só na primeira etapa, com Ryan abrindo placar no começo do jogo para o NM Instalações Elétricas e Jhonatan Gordinho, empatando no final.

A segunda etapa ficou para as chances de gols desperdiçadas e a defesas dos goleiros praticadas, que acabou terminando no mesmo placar.

A disputa do título foi para as cobranças de penalidades, saindo vencedor e campeão o time do C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria que venceu por 3 a 2 nos pênaltis.

A 2ª Copa Bussi de Futebol Médio de Lucélia contou com a participação de 11 equipes com 160 atletas, sendo somente de residentes na Capital da Amizade e com 6 meses de disputa.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Campeão: Clube Atlético do Morro

Vice-campeão: NM Instalações Elétricas

3º Lugar: Catadão/Mate Store

4º Lugar: Sexta Básica

PREMIAÇÕES

Além da conquista do título, o C.A. do Morro teve ainda o artilheiro e melhor jogador Elizeu “Zéu” e o goleiro menos vazado Higor “Dengue”. Já o time do NM Instalações Elétricas, teve o jogador revelação que foi o goleiro Guilherme.

ARBITRAGEM

Aguinaldo Nascimento “Té” (Lucélia) e Paulo César de Almeida “Yogue” (Osvaldo Cruz), com excelente trabalho, conduzindo muito bem a partida.

ORGANIZAÇÃO

Esportista Vereador Vinicius Bussi.