FLÓRIDA: Vice-prefeito Nei Gazola conquista R$ 500 mil com deputado federal

O vice-prefeito Nei Gazola anunciou a conquista de um total de R$ 500 mil para Flórida Paulista, através do deputado federal Fernando Marangoni.

Através de ofício enviado ao prefeito Wilson Fróio Júnior datado de 11 de abril, o deputado Fernando Marangoni informa que indicou o município de Flórida Paulista para ser beneficiado através de emenda extraorçamentária no valor de R$ 200 mil via Ministério da Saúde do Governo Federal.

A destinação de mais esta verba para Flórida Paulista atende solicitação do vice-prefeito Nei Gazola e reforma a parceria com o parlamentar.

No mês de março, o deputado Fernando Marangoni já havia viabilizado outra verba a pedido do vice-prefeito Nei Gazola no valor de R$ 300 mil, sendo que agora mais R$ 200 mil totaliza a importância de R$ 500 mil destinados para Flórida Paulista em pouco mais de 60 dias.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o vice-prefeito Nei Gazola informou que a verba de R$ 200 mil será destinada para custeio no setor de Saúde para aquisição de medicamento e equipamentos. Já a verba de R$ 300 mil foi destinada para aquisição de um veículo para transporte de pacientes para outros municípios.

“Agradecemos ao deputado Fernando Marangoni pela destinação dessas verbas e ressaltamos que esta parceria tem garantido ótimas conquistas para a população floridense”, afirmou o vice-prefeito Nei Gazola.