HOT DOG DA ROSE é a nova mania de Lucélia

Foi inaugurado no mês passado, o Hot Dog da Rose, que está se tornando a nova mania dos lucelienses.

Na avenida Demétrio Cavlak, 3.194 – próximo da vicinal João Vaz Pinto, a empresa tem a direção da Bruna e Roseli, funcionando todos os dias, das 19h às 0h (exceto nas quintas-feiras).

Inspirado nos tradicionais hot dogs da região metropolitana de São Paulo, o “da Rose”, tem feito sucesso, contando inclusive com a procura de ex-moradores daquela região do Estado, que garantem: “rivaliza com o de Nova Iorque, faz uma releitura do de Osasco”.

Entre os principais, estão o tradicional, bacon e calabresa, servidos no formato tradicional, no prato ou para delivery.

Roseli acumula em seu currículo a participação em eventos gastronômicos realizados em Osasco, o que lhe confere ainda mais experiência, transferida na confecção de cada um de seus produtos.

Hot Dog da Rose: o verdadeiro hot dog de Osasco agora em Lucélia! Experimente e surpreenda-se. Contato: (18) 99648-7952.