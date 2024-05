FLÓRIDA: Saúde inicia Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite

A Secretaria Municipal de Saúde começou na segunda-feira (27) a Campanha Nacional contra a Poliomielite em Flórida Paulista.

O objetivo é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil e empreender esforços para a erradicação da poliomielite.

Em Flórida Paulista a meta é vacinar 343 crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município, que funcionam das 7h30 às 10h30, e das 13h30às 16h30. O Dia D acontecerá no sábado (8) de junho, em todos os postos de saúde das 7h às 17h.

Ao se dirigir aos postos com a criança, os responsáveis devem levar o cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS.

A Campanha Nacional contra a Poliomielite vai até o dia 14 de junho.