OSVALDO CRUZ: Concurso Público da Prefeitura tem data e locais de provas definidos

A Prefeitura de Osvaldo Cruz e a OMNI Concursos Públicos Ltda. informam que os candidatos com inscrições homologadas são convocados para realizarem a prova escrita objetiva do Concurso Público no próximo domingo, dia 02 de junho para Prova Objetiva:

Os locais de acesso às provas serão fechados às 09 horas e a prova começará às 9 horas no período da manhã.

No período da tarde, os portões serão fechados às 14 horas e a prova começará às 14 horas.

A prova terá duração de 3 (três) horas.

Os nomes dos candidatos, o cargo, o local e a sala de realização das provas, constam no edital que está publicado no site da Prefeitura de Osvaldo Cruz (www.osvaldocruz.sp.gov.br) e no site da Omni Concursos Públicos (https://www.omniconcursospublicos.com.br).

Os candidatos deverão comparecer aos locais das provas com antecedência, munidos de caneta esferográfica transparente azul ou preta e documento original com foto.

Os candidatos poderão permanecer com garrafas transparentes (não podem conter rótulo) de água nos locais das provas para uso individual.

Os endereços dos locais, onde serão realizadas as provas objetivas no município de Osvaldo Cruz-SP são os seguintes:

a) Escola Municipal Max Wirth

Avenida Max Wirth, 740, Centro , Osvaldo Cruz- SP

b) Escola Municipal Profª Rosa Ruth Ruggia Martins

Rua Esmeralda , 45, Jardim Alvorada, Osvaldo Cruz- SP

c) Escola Municipal Profª Carmen Napoli de Castro

Rua das Paineras , 88, Nosso Teto, Osvaldo Cruz- SP

d) Escola Estadual Osvaldo Martins

Rua Otávio Ponteli, 39 – Vila Ana, Osvaldo Cruz – SP

e) Escola Estadual Benjamin Constant

Av. Max Wirth, 550 – Centro, Osvaldo Cruz – SP

Todos os detalhes das inscrições homologadas e que autorizam os candidatos ao comparecimento nas provas constam no Edital de Convocação de Candidatos e Edital de Homologação dos Candidatos nos sites: www.osvaldocruz.sp.gov.br e https://www.omniconcursospublicos.com.br.