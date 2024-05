IRAPURU: Desenvolvimento Social e Fundo Social ganharão nova sede em breve

Teve início as obras de reforma do prédio que em breve abrigará a nova sede do Desenvolvimento Social e Fundo Social de Irapuru.

O prédio, anteriormente ocupado pelo Conselho Tutelar e localizado na praça central, passará por uma completa revitalização para oferecer serviços de assistencialismo social à população.

A reforma será viabilizada por meio de uma emenda destinada pelo deputado estadual Rogério Santos, do MDB, após uma indicação da vereadora Meire Calegon.

O prefeito Mazinho e a vereadora Meire estiveram presentes no local para acompanhar de perto o início das obras.

De acordo com a administração municipal, o novo local, assim que estiver pronto, tem grande espaço físico para melhor atender toda nossa população.