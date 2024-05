MAUAD investe no setor imobiliário em Flórida Paulista

A Mauad Administração, Incorporação e Participação Ltda está investindo no setor imobiliário em Flórida Paulista, com o intuito de garantir aos moradores da cidade e região a oportunidade de conquistarem a tão sonhada moradia própria.

Na Vila Monteiro II, ao lado da Creche Municipal, as obras transformaram o local em um canteiro de obras, com dez moradias prontas e entregues para serem habitadas, construção e andamento de dez kitnets e o início de obras de mais oito casas.

Cada um dos módulos de moradia citados acima, possui uma configuração diferente, visando atender as necessidades dos interessados, sendo imóveis com 1, 2 e 3 dormitórios com suíte, sala, cozinha, quarto, banheiro e lavanderia, com possibilidade de ampliação.

Facilitando a conquista do lugar para “chamar de seu”, a Mauad Administração, Incorporação e Participação Ltda, financia suas moradias através da Caixa ou banco de sua preferência.

