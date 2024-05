Motorista morre e passageiros ficam feridos em acidente com ônibus de excursão na Anhanguera

A Arteris ViaPaulista informou inicialmente que o acidente ocorreu após uma colisão traseira do ônibus com outro veículo não encontrado no local. Ouvido pela reportagem no local, um motorista reserva, que dormia na hora do acidente, disse ter visto um caminhão ser atingido pelo ônibus.

Já a Transminas, empresa responsável pelo ônibus da excursão, comunicou que o motorista teve um mal súbito antes de tombar e que toda a documentação dele e do veículo, contratado por uma agência de turismo de Suzano, estavam em dia.

Até a última atualização desta notícia, equipes de resgate ainda estavam no local para remoção do ônibus. Uma alça de acesso para a rodovia, no sentido capital-interior, foi bloqueada, mas o tráfego flui normalmente na pista.

A perícia esteve no local e apreendeu o tacógrafo do ônibus para apuração das causas do acidente. O veículo também ficará recolhido em uma garagem em Ribeirão Preto para mais análises.