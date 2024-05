Carro bate contra defensa metálica na Rondon, em Bauru

Um carro saiu da via e ficou destruído ao bater contra a defensa metálica, por volta das 7h20 desta sexta-feira (31), no quilômetro 342 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, perto do posto Graal. A colisão não feriu a motorista nem parou o trânsito porque o carro caiu ao lado da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a condutora, uma mulher de 31 anos, seguia no sentido Capital-Interior quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e seu carro chocou-se contra a defensa metálica.