Homem morre após bater carro em pilar de viaduto na SP-294

Conteúdo atualizado para acréscimo de informações às 13h

Um homem morreu na madrugada de hoje (1), após acidente ocorrido no km 415 da SP-294, trecho de Garça.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional, o acidente ocorreu após o carro que seguia no sentido Leste, adentrar o canteiro central, se chocar contra a defensa metálica e em seguida colidir no pilar do viaduto, onde permaneceu imobilizado.

A vítima conduzia um veículo VW UP e conforme a Artesp, não portava documentos de identificação. Ele estava sozinho no automóvel.

Já o Marília Notícia divulgou que a vítima fatal seria Rodrigo Marcon Pereira.

Foi verificado no sistema de monitoramento do pedágio e constatou-se que ele teria passado pela praça de Garça, por volta das 3h44.

Atuaram nesta ocorrência a Polícia Militar Rodoviária, Concessionária EIXO e a Perícia Técnica. O corpo do homem foi removido por uma empresa funerária.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.