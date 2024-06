Mulher e criança ficam feridas em acidente

Um acidente ocorrido na vicinal que liga os municípios de Bastos e Parapuã, resultou em ferimentos, inicialmente considerados de natureza leve, em uma mulher e uma criança, no final da tarde deste domingo, dia 2. O sinistro de trânsito ocorreu na altura do quilômetro 1, no município de Bastos. As vítimas foram conduzidas para o Pronto Socorro Municipal de Bastos.

Segundo informações apuradas no local, um veículo Prisma trafegava no sentido Parapuã a cidade de Bastos e no local, onde existe uma curva, por motivos a serem esclarecidos, o automóvel descontrolado saiu da pista, bateu contra um muro de alambrado de uma chácara e parou no interior da propriedade.

As vítimas, uma mulher de 36 anos e uma criança de 9 anos, foram socorridas pelas ambulâncias da Prefeitura de Bastos para a unidade de saúde local onde estão recebendo atendimento médico. A Polícia Militar, com a cabo Cristina e o cabo Carlos, atenderam a ocorrência.