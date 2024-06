FLÓRIDA: 3ª Festa Junina Municipal acontece no próximo sábado

Acontece no próximo sábado (8), com início às 17h, a 3ª edição da Festa Junina Municipal em Flórida Paulista.

O centro de lazer será o ponto de encontro das famílias da Cidade Amizade e região, que vão prestigiar as apresentações de danças dos alunos das escolas e creches municipais.

O público presente também contará com barracas de comidas e bebidas típicas das festas juninas, brincadeiras e outras atrações com preços acessíveis.

As entidades de Flórida Paulista vão participar com suas barracas visando angariar fundos para o atendimento da comunidade na Santa Casa, Casa de Apoio em Jaú, Lar São Vicente de Paulo, Lions Clube e outras.

A organização do evento é do Fundo Social de Solidariedade e tem a iniciativa da primeira-dama Nelci Ramalho de Araújo Fróio, contando com o apoio e dedicação de todos os funcionários municipais para que tudo ocorra com sucesso.

“Todos estão convidados para participar deste evento que a cada ano cresce mais e que reúne as crianças, as famílias floridenses e de cidades vizinhas, mantendo viva a tradição das festas juninas e promovendo um ambiente de diversão e tranquilidade”, convidou Nelci Fróio.