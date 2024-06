FLÓRIDA: Homem que “abriu gás” e tentou incendiar casa é preso pela Polícia Militar

Ele teria saltado com o botijão após desistir do ato e ficou ferido com gravidade em Indaiatuba

Um homem que tentou atear fogo em uma residência e após desistir do ato se abraçou ao botijão e caiu de certa altura em uma casa de Indaiatuba–SP, foi preso por policiais militares de Flórida Paulista na tarde de ontem (3).

Em patrulhamento pelas ruas da cidade, as equipes que estavam em serviço abordaram o homem que tem 51 anos, o revistaram e nada de ilícito encontraram em seu poder.

Já na consulta no sistema de informações da Polícia Militar, constou que se tratava de um procurado, com mandado de prisão expedido pela Justiça.

Diante dos fatos, ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Flórida Paulista, de onde, posteriormente, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina onde permaneceu a disposição da Justiça.