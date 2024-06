Motociclista morre após colidir com ambulância em Dracena

Bruno Gustavo Bigoni de 33 anos, casado, funcionários de uma farmácia é a vítima fatal em acidente ocorrido por volta de 22h50



Segundo informações obtidas no local, uma ambulância fazia o sentido centro-bairro pela Avenida Presidente Roosevelt (mão única de direção), e a motocicleta também centro-bairro pela Marechal Rondon em esquina de Semáforo, quando houve a colisão.

Com o impacto da forte batida, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves, sendo socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, onde no Pronto Atendimento do Bairro São Cristóvão foi constatado o óbito. O motorista da ambulância também foi socorrido após passar mal diante dos fatos.

Ainda fomos informados que na ambulãncia estava sendo socorrida ao PAM, uma criança que tinha uma pessoa como acompanhante, porém não se feriraram.

A Polícia Militar esteve no local para controle do trânsito e coletar dados, e a Polícia Técnica através de levantamento e laudos, vai apontar as reais causas do acidente.