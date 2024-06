Mulher é suspeita de atear fogo em prédios comerciais e casa

Nesta terça-feira (04), por volta das 6h, policiais militares de Osvaldo Cruz, faziam a preservação de um local onde havia um acontecido o incêndio a dois prédios comerciais e em uma residência aos fundos, quando o morador da residência afetada, esclareceu que teve acesso às imagens de câmeras de monitoramento, onde teria observado a presença de uma mulher, o qual teria um relacionamento.

O morador esclareceu ainda, que a mulher teria acessado o corredor da residência, e após alguns minutos, da saída dela, o incêndio teria se iniciado.

A preservação do local ainda acontecia, inclusive com o trabalho da defesa civil, quando os policiais militares (já por volta das 10 horas da manhã) notaram e identificaram a mulher (26 anos), do outro lado da rua observando tudo o que ocorria, e falando ao celular.

Abordada, a mulher disse, em primeiro momento, que não estava no local na data do fato (4), porém, novamente questionada, confessou que esteve na frente do estabelecimento incendiado e declarou que o morador da residência incendiada estava devendo ela a quantia de R$ 300,00.

Diante dos fatos e evidências, a mulher foi conduzida ao plantão de polícia judiciária onde teve seu celular apreendido.