FLÓRIDA: Acidente entre carro e moto deixa homem ferido

Um homem ficou ferido em um acidente entre um carro e uma moto na manhã desta quarta-feira (5), na SP-294, em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu nas proximidades do frigorífico Alimenta e envolveu um Ford Escort e uma moto 160 cilindradas que seguiam sentido Flórida Paulista / Adamantina.

Com o envolvimento de ambos os veículos no acidente, o motociclista sofreu uma queda e queixava-se de dores na perna. Ele estava consciente e orientado no momento do socorro prestado por equipes da Eixo e Corpo de Bombeiros.

A vítima foi levada para atendimento médico com ferimentos aparentemente leves.





Equipes da Polícia Militar de Adamantina que passavam pelo local no momento do acidente prestaram auxílio nesta ocorrência apoiados pela viatura de Flórida Paulista.

As causas do acidente vão ser apuradas.