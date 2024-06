FLORIPA AÇAÍ: delícias geladas e novidades quentes para o frio

Com a chegada do frio, a Floripa Açaí continua a encantar seus clientes com suas deliciosas opções de açaí, massas e outras delícias geladas.

Além desses clássicos, o cardápio se enriquece ainda mais com a adição de roletas de brownie e uma variedade de frutas frescas, oferecendo uma combinação perfeita para qualquer paladar. Essas novas opções são ideais para aquecer os dias mais frios e proporcionar uma experiência única.

Localizada na avenida São Paulo, 439 – esquina com a rua Leonor Spanguero, no centro de Flórida Paulista, a Floripa Açaí se destaca não apenas pela qualidade dos produtos, mas também pela conveniência de sua localização. O ambiente acolhedor e o atendimento atencioso tornam o local um ponto de encontro perfeito para famílias e amigos que desejam desfrutar de momentos agradáveis e saborosos.

O atendimento é de terça a domingo, das 15h30 às 23h00, proporcionando flexibilidade para os clientes escolherem o melhor horário para suas visitas. Para aqueles que preferem a comodidade de saborear essas delícias em casa, a Floripa Açaí oferece serviço de delivery. Basta ligar para o telefone (18) 99806-7333 e fazer seu pedido.

Floripa Açaí, a preferida de Flórida Paulista, independentemente da estação.