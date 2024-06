FLÓRIDA: Festa Junina Municipal terá show com a Banda Brasil 2000

Acontece neste sábado (8), com início às 17h, a 3ª edição da Festa Junina Municipal em Flórida Paulista.

O centro de lazer será o ponto de encontro das famílias da Cidade Amizade e região, que vão prestigiar as apresentações de danças dos alunos das escolas e creches municipais.

O público presente também contará com barracas de comidas e bebidas típicas das festas juninas, brincadeiras e outras atrações com preços acessíveis.

As entidades de Flórida Paulista vão participar com suas barracas visando angariar fundos para o atendimento da comunidade na Santa Casa, Casa de Apoio em Jaú, Lar São Vicente de Paulo, Lions Clube e outras.

Também foi confirmado pela administração municipal a presença da renomada Banda Brasil 2000, do Estado do Paraná, que fará um mega show após as apresentações dos alunos, previsto para começar às 21h00, com músicas de vários ritmos, para alegrar as famílias e o publico presente.

A organização do evento é do Fundo Social de Solidariedade e tem a iniciativa da primeira-dama Nelci Ramalho de Araújo Fróio, contando com o apoio e dedicação de todos os funcionários municipais para que tudo ocorra com sucesso.

“Todos estão convidados para participar deste evento que a cada ano cresce mais e que reúne as crianças, as famílias floridenses e de cidades vizinhas, mantendo viva a tradição das festas juninas e promovendo um ambiente de diversão e tranquilidade”, convidou Nelci Fróio.