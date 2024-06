FLÓRIDA: KI-LANCHE EDSON a melhor opção de lanches e porções para os dias frios

Com a chegada do frio, nada melhor do que aproveitar o conforto de casa com lanches e porções deliciosas do Ki-Lanche Edson.

Localizado na praça Gerson Ferracini, em Flórida Paulista, o Ki-Lanche Edson é sinônimo de sabor e qualidade, com anos de experiência no comércio local.

Sob a direção de Edson e sua esposa Jô, o estabelecimento se destaca pela excelência no atendimento e pela diversidade de opções oferecidas aos clientes.

Especialmente neste tempo frio, o Ki-Lanche Edson se torna a escolha ideal para quem prefere não sair de casa. O cardápio é repleto de lanches e porções que aquecem e satisfazem, preparados com todo o cuidado e tradição que a comunidade já conhece e aprecia. Além disso, o Ki-Lanche Edson oferece sucos e bebidas variados, complementando a refeição.

Para aqueles que desejam desfrutar dessas delícias no conforto do lar, o Ki-Lanche Edson disponibiliza um eficiente serviço de delivery. Basta ligar para (18) 3581-1672 ou (18) 997181404 e fazer seu pedido.

Com uma combinação perfeita de conveniência, qualidade e tradição, o Ki-Lanche Edson está sempre pronto para te atender, especialmente nos dias mais frios.