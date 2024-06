LUCÉLIA: Expedição paleontológica encontra fóssil em estrada municipal

Uma expedição paleontológica organizada pelo professor Paulo Fiorato, e pelo grupo de ciências Carlos Luckesi, foi realizada com êxito na manhã de feriado de Corpus Christi.

O grupo seguiu para a estrada municipal Enzo Toyama mais exatamente perto da “ponte branca”, onde o Marcelo Borges achou o fóssil cravado numa rocha.

Marcelo Borges faz parte do grupo de ciências desde a época que estudava na EE José Firpo há 22 anos. Foi ele que encontrou no sítio que o pai dele trabalhava um úmero de Abelissauro quase completo. Agora o grupo de ciências foi retirar o novo achado.

Com equipamento, o grupo sob orientação do professor Paulo Fiorato retirou um fóssil de um bloco de rocha denominado conglomerado pertencente à formação Adamantina e do Grupo Bauru. A formação Adamantina está incluída dentro do Grupo Bauru, que são camadas de rochas que formam o subsolo da nossa região.

O fragmento retirado do local é de um braço ou de perna de um Crocodilo Morfos, que segundo paleontólogos era muito comum na pré-história na região onde hoje ficam as cidades da Nova Alta Paulista.

O fóssil vai ficar com o Marcelo por alguns dias para ele mostrar para amigos e parentes, e depois ela encaminhará o fóssil para a Estação Paleontológica da EE José Firpo de Lucélia, que possui um dos mais belos e rico material com vários fósseis achados na região.

“Os fósseis são facilmente encontrados em altitude de 430 a 440 metros, exatamente altitude da nossa região, isso prova a quantidade de fósseis que já foram encontrados e retirados do subsolo entre as cidades de Lucélia a Irapuru”, disse.

Segundo explicações de alguns cientistas, na pré-história na nossa região existia um enorme pântano ou lago em um período na Era Mesozoica (de 251 a 65 milhões de anos atrás, quando foram extintos). As eras e os períodos geológicos são caracterizados por suas formas de vida específicas, pelos eventos geológicos e pela maneira como os continentes e os oceanos se distribuem pela Terra.

A Era Mesozoica também é chamada de Idade dos Dinossauros e durou entre 250 milhões a 65 milhões de anos atrás. É dividida em três períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo.

O Grupo de Ciências Carlos Luckesi da EE José Firpo tem apoio da Unesp campus de Rio Claro/SP com orientação do prof. dr. Reinaldo J. Bertini.

O Grupo de Ciências Carlos Luckesi completará no próximo dia 18 de outubro, 24 anos, e a reinauguração da Estação Paleontológica deverá ocorrer nessa data.

A reforma da sala durou dois anos, onde foram trocados todos os móveis antigos por móveis novos e planejados. “A estação está ficando linda e receberá em anexo uma oficina Maker com direito a impressora 3D e muito mais”, finalizou.