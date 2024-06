ADAMANTINA: Prefeitura inaugura adequações executadas no Ginásio de Esportes Paulo Camargo

Nesta sexta-feira (7), a partir das 19h acontecerá a inauguração das adequações que o Ginásio de Esportes Paulo Camargo recebeu.

A quadra ganhou novo piso vinílico (PVC); um par de traves móveis para futebol de salão e handebol; um par de postes para rede de vôlei oficial; um par de tabelas de basquete em acrílico.

As melhorias foram executadas com recursos provenientes da Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura do Estado de São Paulo. Foi investido no local o montante de R$327.966,66

A programação ainda traz a realização do quadrangular de futsal sub-10, com a participação das escolinhas Fratellos, Dell de Lucelia, CT Daniel Marques e SELAR Ferinhas Fut.

Programação de aniversário

As atividades continuam durante todo o mês de junho. No sábado, 8 de junho, a Banda Marcial de Adamantina fará um desfile a partir das 12h e no domingo, 9 de junho, das 14h às 19h, na Casa Afro será realizada a Festa Junafro – parceria Fibrofortes e Grupo Gangazumba.

Abrindo a segunda semana do mês, será realizada na Biblioteca Municipal a “Exposição Superação – Inclusão com Emoção”, uma parceria entre a APAE/FAI. A visitação estará aberta das 8h Às 17h.

Na terça-feira, 11 de junho, às 19h30 no Anfiteatro Fernando Paloni, será realizado o Culto Evangélico em Ação de Graças pelo Aniversário de Adamantina.

Na quarta-feira, 10h, será apresentada a palestra Reviver Adamantina, com o escritor João Carlos Rodrigues, no anfiteatro Fernando Paloni.

Nos dias 12, 13 e 14 de junho, a partir das 19h na Praça Élio Micheloni acontece a Feira Descentralizada da Mulher Empreendedora e Associação OMIN de Artesanato.

Além disso, acontece no dia 12 de junho, no mesmo local o Sertanejo na Praça a partir das 19h30. No dia 13, a programação será Jazz na Praça, a partir das 18h30. No mesmo dia, será realizada na Igreja Matriz de Santo Antônio a Procissão e Missa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua.

No dia 14, acontece mais uma edição do já tradicional Rock na Praça com destaque para a apresentação do Tributo Mamonas Assassinas + Banda Nachos.

Já no sábado, 15 de junho, a partir das 11h, será realizado um desfile da frota pelas principais ruas e avenidas do município. Depois disso, os veículos ficarão expostos no Parque dos Pioneiros.

Ainda no sábado, acontece no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva, a Festa Junina do Padroeiro Santo Antônio, com trio Jurubeba e Orquestra de Viola Caipira.