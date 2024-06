LUCÉLIA: 1ª Feira da Mulher Empreendedora acontece neste sábado

Neste sábado (8) acontece a 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia.

O evento, inédito em Lucélia, será realizado na rua Manoel Lopes (ao lado da igreja matriz), como início previsto para às 16h00 e encerramento às 22h00.

No local haverá a venda de produtos únicos e artesanais feitos pelas mulheres lucelienses.

A 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia contará com stands diversos, praça de alimentação e brinquedos.

Ainda contará com diversão garantida para as crianças com brinquedos e atividades para os pequenos à vontade.

E para animar ainda mais haverá o show imperdível com a cantora Naná Soares que começará às 18h00.

A 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia é uma realização da Prefeitura Municipal com apoio do Sebrae.