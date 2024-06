ARTIGO: A economia brasileira no rumo certo

Por Alexandre Padilha

Ao contrário do que os pessimistas esperavam e diziam por aí, o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem apresentado crescimento expressivo, mostrando a consistência de nossas políticas de recuperação econômica.

Dados divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam avanço de 0,8% do PIB em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Paralelo a isso, o Ministério da Fazenda prevê uma projeção de crescimento de 2,5% para o ano de 2024. E mais: de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil vai subir para a 8ª posição no ranking dos maiores PIBs do mundo.

Os resultados positivos são consequência direta de ações exitosas do governo, com destaque para o aumento dos novos investimentos no país, para o setor de serviços e agropecuária e para o aumento do consumo das famílias brasileiras.

Desde seu primeiro dia de mandato, o presidente Lula deixou claro que a prioridade do nosso governo seria reduzir o desemprego, aumentar o salário mínimo, controlar a inflação e criar um ambiente propício ao investimento privado.

Depois de quatro anos de obscurantismo, era preciso mostrar para o mundo que o Brasil está de volta ao rumo certo do desenvolvimento. A reabilitação institucional que promovemos no primeiro ano de governo possibilitou aprovação da Reforma Tributária, do novo marco fiscal e reorganização do orçamento público para garantir mais recursos para os programais sociais. Com isso, a dupla de sucesso governo federal e Congresso Nacional está trabalhando para aprovar as medidas necessárias para o pleno crescimento econômico do nosso país.

E o recado foi compreendido: as empresas estão com mais investimentos para maquinários, a construção civil está ampliando seus empreendimentos para além de programas habitacionais, abrindo novos postos de trabalho. E, assim, o ciclo positivo se renova e economia brasileira pode avançar com mais ciência e novas tecnologias.

O governo federal está mobilizando todos os esforços para garantir o compromisso do presidente Lula: fazer o Brasil crescer, voltar a ser uma das melhores economias do mundo e gerar qualidade de vida para os brasileiros. Até agora, o ‘efeito Lula’ tem mostrado sua eficácia.

*Alexandre Padilha é médico, professor universitário, ministro das Relações Institucionais da Presidência da República e deputado federal licenciado (PT/SP). Foi Ministro da Coordenação Política no primeiro governo Lula, da Saúde no governo Dilma e Secretário da Saúde na gestão Fernando Haddad na cidade de SP.