FLÓRIDA: Rodada do Campeonato de Futebol Médio tem duas goleadas

No último domingo (09) o Campeonato de Futebol Médio aconteceu pela primeira vez no Indaiá do Aguapeí, e a população do distrito floridense foi presenteado com duas partidas com grande movimentação e muitas bolas nas redes.

Na primeira partida a equipe do Império do Corte/Chicão Frutas ganhou de 5 a 0 do Supermercados Ikeda e se isolou ainda mais na liderança do campeonato. Os gols foram marcados por Fabiano (3 vezes), Cassio Nakaoka e um gol contra.

Na segunda partida, a equipe do Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes compensou o jogo em casa e deu a vitória de 4 a 1 sobre o Amigos do Santin de presente para sua torcida. Os gols da equipe local foram do Elton (3 vezes) e Carlos, o atleta Dodô descontou para o Amigos do Santin.

A próxima rodada do Campeonato de Futebol Médio está programada para ocorrer nó último domingo de junho (23), com esse próximo final de semana de folga para os atletas. Serão 3 jogos sendo disputados no campo da SindFlor (Goiabeira).

O Campeonato de Futebol Médio é uma realização da Prefeitura de Flórida Paulista por intermédio da secretaria municipal de Cultura, Esportes e Lazer.