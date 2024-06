JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Osmar e vice-prefeito Rael lançam pré-candidaturas à reeleição

As pré-candidaturas à reeleição do prefeito Osmar Pinatto (Osmar-PSD), vice-prefeito Israel Gumiero (PL) e vereadores em Junqueirópolis foram lançadas na quarta-feira (5) à noite, em encontro que reuniu moradores e membros dos quatro partidos que compõem a aliança para as eleições de 6 de outubro, PSD, PL, NOVO e PSDB.

A coligação conta com 40 pré-candidatos a vereador, dez por partido que também foram apresentados ontem.

Os presidentes de cada partido destacaram nos seus pronunciamentos a importância da eleição de Osmar e Rael e vereadores da coligação para o futuro do município, evidenciando o progresso do município nos últimos anos.

Em seguida, cada um dos pré-candidatos se apresentou e fez um breve relato de suas principais propostas de trabalho.

Depoimentos em vídeos do secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab, deputados federais Capitão Augusto (PL) e Fausto Pinato (PP) e dos deputados estaduais Dani Alonso (PL) e Mauro Bragato (PSDB) em apoio à reeleição de Osmar e Rael e dos vereadores foram exibidos aos presentes e imprensa.

Osmar ressaltou a relevância da união dos quatro partidos para a eleição. “Todos aqui visam o interesse do município acima de tudo, vamos avançar nessa aliança que tem como princípio a eficiência na gestão pública”, afirmou.

Ainda destacou algumas das principais realizações do atual mandato com o vice Rael, que vão do distrito industrial com 42 novas empresas, melhorias nos bairros e centro e avanços investimentos na Saúde, educação com período integral, esportes, infraestrutura, social, englobando todos setores. Rael pontuou esse trabalho fez de Junqueirópolis referência em administração pública municipal na região.

“Somos a 52ª cidade do Estado em gestão pública em avaliação do Tribunal de Contas do Estado”, pontuaram Osmar e Rael.