LUCÉLIA: Município é contemplada com o Projeto Estadual Cozinhalimento

Na semana passada foi informado através das redes sociais que Lucélia foi contemplada com o Projeto Estadual Cozinhalimento.

O projeto Cozinhalimento é do Governo do Estado através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

O pedido da inclusão de Lucélia no referido programa foi feito ao secretário da Agricultura do Governo do Estado Guilherme Piai, em março deste ano pelo vice-prefeito Marcos Lima, que apresentou solicitação de autoria dos vereadores Catia Maion e Altair Lopes Maciel.

O projeto Cozinhalimento através de cozinha industrial visa a capacitação, através de cursos profissionalizantes, fomentando o desenvolvimento local, por meio de renda e ações para a segurança alimentar.

Na semana passada, o secretário estadual Guilherme Piai informou que Lucélia receberá uma cozinha industrial completa, para a implantação do projeto Cozinhalimento na Capital da Amizade.

“E o secretário administrativo Bruno já nos sinalizou que todas as documentações necessárias já foram encaminhadas e a prefeita está a caminho para formalizar o convênio”, ressaltou a vereadora Catia Maion.