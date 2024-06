Emprega Prudente oferece 101 vagas de trabalho nesta terça dia 11 de junho

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 101 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 11 de junho 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

3 vagas para Técnico em Mecânica e Elétrica (Máquinas e Equip. Agrícolas)

1 vaga para Consultor de Vendas

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

1 vaga para Balconista

1 vaga para Mecânico Industrial

1 vaga para Mecânico de Manutenção de Máquinas Industrial

1 vaga para Assistente Técnico em Segurança do Trabalho

2 vagas para Operador Comercial e de Caixa

1 vaga para Caixa

1 vaga para Auxiliar de Serviços Gerais

1 vaga para Serviço Geral de Produção

2 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Produção

1 vaga para Chapeiro

1 vaga para Líder de Conferencia

1 vaga para Auxiliar de Marcenaria

1 vaga para Auxiliar de Serviços Gerais

2 vagas para Auxiliar de Limpeza

2 vagas para Aprendiz de Mecânico

1 vaga para Auxiliar de Escritório

1 vaga para Assistente de Atendimento

1 vaga para Vendedora

1 vaga para Atendente

4 vagas para Atendente Operacional

1 vaga para Motorista E

1 vaga para Trabalhador Rural

1 vaga para Aux de Faturamento

1 vaga para Instalador de Painéis

1 vaga para Auxiliar de Manutenção Predial

1 vaga para Assistente Técnico

1 vaga para Operador de Máquinas

2 vagas para Consultora Comercial

1 vaga para Transportadora

1 vaga para Op de Máquina

1 vaga para Auxiliar de Serviços Gerais

1 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Atendente Balconista

2 vagas para Frentista

2 vagas para Gerente Comercial

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Ajudante de Mecânico

4 vagas para Vendedor Externo

3 vagas para Vendedor Interno

1 vaga para Mecânico de Máquinas Pesadas

2 vagas para Motorista Toco

1 vaga para Motoqueiro Entregador

1 vaga para Movimentador de Mercadoria/lombador

1 vaga para Ajudante de Motorista

3 vagas para Projetista Mecânico

1 vaga para Técnico em Copiadoras e Impressoras

1 vaga para Bombeiro Civil

1 vaga para Almoxarife

1 vaga para Call Center

3 vagas para Vaga Para Prospect

20 vagas para Aprendiz

1 vaga para Freelance

1 vaga para Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Cuidadora de Idosos

1 vaga para Mecânico Automotivo