LUCÉLIA: Morre o goleiro “Baiano”

Faleceu hoje (13), aos 74 anos, uma das lendas do esporte de Lucélia, o goleiro “Baiano”.

José Floriano de Lira, popularmente conhecido como Baiano, fez história nos gramados da Capital da Amizade e da região, defendendo o Lucélia Futebol Clube, time pelo qual atuou por décadas.

A cerimônia de despedida está sendo realizada no Gran Memorial Fundo Viver, e o sepultamento está previsto para as 16h30 no Cemitério de Lucélia.