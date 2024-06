Casal é preso pela Força Tática com tijolo de maconha na SP-294

A mulher se jogou da moto em movimento



A Força Tática da Polícia Militar atuou em mais uma ocorrência de tráfico de entorpecentes, prendeu um casal e apreendeu um tijolo de maconha na tarde de ontem (12) na SP-294.

Conforme apurado pelo jornalismo da Folha Regional NET, um homem e uma mulher seguiam em uma moto pela SP-294, no trecho de Inúbia Paulista, quando equipes da Polícia Militar emitiram um alerta via rádio informando que um casal teria comprado droga no bairro Santa Helena, em Osvaldo Cruz, e estava se dirigindo para a SP-294, onde a Força Tática realizava patrulhamento e os avistou.

Houve a tentativa de abordagem, mas o condutor da moto iniciou uma fuga. Em seguida, ele reduziu a velocidade, momento em que a mulher pulou da motocicleta em movimento e foi detida pelos policiais.



O homem continuou tentando fugir, mas, após cerca de um quilômetro, caiu com a moto, fugiu a pé e jogou a droga fora. Ele foi contido logo depois.

Ambos foram detidos e levados ao Plantão Policial de Adamantina, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Foram apreendidos um tijolo de maconha pesando 811 gramas, R$ 100 em dinheiro e a motocicleta.